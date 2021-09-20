COVID-19 не замедлил ускорение изменения климата

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

20 сентября 2021, 12:03

Фото: Соцсети

Нет никаких признаков того, что наше восстановление проходит на более экологичной основе, так как после временного резкого снижения на фоне спада экономической активности объемы выбросов двуокиси углерода стремительно возвращаются к прежним уровням и нисколько не приближаются к целевым показателям их сокращения. Согласно новому межведомственному докладу United in Science 2021, концентрация парниковых газов в атмосфере продолжает оставаться на рекордном уровне. Об этом сообщает «Гидрометцентр России».

- Выбросы ископаемого CO2 в угольной, нефтяной, газовой и цементной промышленности достигли своего пика в 2019 году и составили 36,64 ГтCO2, после чего в 2020 году произошло необычное снижение на 1,98 ГтCO2 (5,6%) вследствие пандемии COVID-19.

- По предварительным оценкам, с января по июль 2021 года глобальные выбросы в энергетическом и промышленном секторах вновь показали или преодолели уровень того же периода в 2019 году, до наступления пандемии, вместе с тем снижение объемов выбросов от автомобильного транспорта сохранялось на уровне примерно 5 %. В течение этих семи месяцев глобальные выбросы без учета авиации и морского транспорта в среднем сохранялись примерно на том же уровне, что и в 2019 году.

- Последние тенденции выбросов N2O, третьего по значимости парникового газа после CO2 и CH4, превышают показатели выбросов парниковых газов в рамках наиболее интенсивных социально-экономических вариантов, используемых для изучения изменения климата в будущем.

Также в этом году увеличилась область озоновой дыры и продолжает расти. Гигантская дыра над Антарктидой – одна из крупнейших в истории метеонаблюдений, ученые пытаются выяснить с чем связан её продолжающийся рост. Дыра уже превысила размеры всего покрытого льдом континента. Возможной причиной роста стало изменение климата на планете, так как есть чёткая связь между истощением озона и температурой.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости