Greenpeace назвал 2021 год рекордным по площади лесных пожаров в России с начала века

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19 сентября 2021, 16:49

Фото: Соцсети

По данным Рослесхоза, лес сгорел уже на территории в 18,2 млн га. Даже «великий сибирский лесной пожар» 1915 года был менее катастрофическим, тогда его площадь составила в 14,2 млн га или 125 тысяч квадратных вёрст. Об этом сообщает ТАСС.

К сожалению, сгоревшие леса вряд ли смогут полностью восстановиться – по большей части потому, что не хватает людей, которые могли бы этому поспособствовать.

Также, очень многие животные и птицы остались без пропитания, а скоро зима. Ведь сгорело всё и ягоды, и грибы, и листья, и трава, и насекомые, которыми питаются большинство птиц.

Алексей Ярошенко руководитель лесной программы российского отделения Greenpeace уточнил, что ни в какую статистику и ни в какие данные дистанционного мониторинга не входит выгорание молодых, преимущественно еще не сомкнувшихся, лесов, которые гибнут при весенних палах сухой травы на заброшенных землях сельскохозяйственного назначения. "Это еще по меньшей мере несколько миллионов гектаров, в основном в регионах юга Сибири и Дальнего Востока. По закону эти молодняки даже лесами не считаются, поэтому их потери никто не учитывает, но на самом деле это тоже огромная проблема и для природы, и для социально-экономического развития сельских территорий", - сказал Ярошенко.

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