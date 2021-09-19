На юге Италии из-за изменения климата вместо апельсинов стали выращивать манго

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19 сентября 2021, 13:42

Фото: Соцсети

На юге Италии садоводы из Сицилии уже начали активно адаптироваться к изменению климата, поскольку южные регионы страны переживают самое жаркое и засушливое лето уже на протяжении последних десяти лет. В некоторых регионах температура этим летом достигала 48-50°C и не опускалась ниже 40°C в течение нескольких недель. Об этом сообщает «Save planet earth».

Апельсиновые деревья обычно полны плодами в это время года, но сейчас среди листьев зачастую сложно их найти, причём размер апельсина не больше обычной виноградины.

Это очень большой урон для всех фермерских хозяйств, которые традиционно выращивали цитрусовые.

Сильная жара и засуха уже изменили облик сельского хозяйства на юге Италии.

Многие фермеры находят способы выжить в условиях меняющегося климата.

Маруцца Купане, 32-летняя садовод, на своей семейной ферме начала выращивать манго и авокадо вместо апельсинов и лимонов.

«Это растения, которым нужен особый климат. Тропический. Здесь, на сицилийском побережье, этого климата становится все больше и больше», — сказала Купане.

Первые образцы манго и авокадо были высокого качества, а растения великолепно себя ощущают в новом месте.

Сейчас на юге Украины проводятся эксперименты по выращиванию традиционных культур, характерных для Средиземного моря — апельсины, лимоны, мандарины, инжир и оливки.

В этом году небывалая жара обрушилась на все регионы мира, каждую неделю публиковались новые температурные рекорды в разных точках нашей планеты, включая Арктику, где побит рекорд 2013 года, и температура составила 17,8 градуса тепла.

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