На воскрешение мамонтов потратят 15 миллионов долларов

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19 сентября 2021, 12:36

Фото: Соцсети

Группа ученых под руководством Джорджа Черча, профессора генетики из Гарвардской медицинской школы, получила от инвесторов $15 млн на то, чтобы оживить вымерший вид мамонта.

Специалисты начнут воссоздавать эмбрионы, имеющие ДНК мамонта, скрестят их с ДНК азиатских слонов, которые находятся в красной книге. Чтобы вернуть к жизни ДНК древнего гиганта, ученые собираются осуществить сравнение их геномов с геномами нынешних слонов. Об этом сообщает «Хайтек».

Полученные эмбрионы ученые собираются вырастить в суррогатной матери или даже в искусственной матке. Результаты этой работы авторы собираются представить через шесть лет.

В результате должен получиться слон, который, устойчивый к холоду, который будет выглядеть и вести себя, как мамонт. Авторы описали это существо как морозостойкого слона с повадками мамонта.

Специалисты отметили, что возвращение вымерших видов способно оздоровить экосистемы Земли и, следовательно, замедлить глобальное потепление.

Схожую идею обдумывают и российские ученые. Якутия создаёт Всемирный Центр мамонта и планирует в 2022 году провести Мамонтовый форум. Якутские учёные с корейскими коллегами изучают возможность клонирования мамонтов. Так что возможно скоро мы увидим живых мамонтов, бредущих по якутской тундре и не только.

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