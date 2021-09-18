Учёные прогнозируют увеличение числа аварий в местах добычи углеводородов в Арктике

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18 сентября 2021, 15:01 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Возобновлены геологоразведочные работы на арктическом шельфе, приостановленные в 2020 году, что это может означать для региона. Разведка ведётся на Северо-Врангелевском проекте у острова Врангеля и на Обской губе в бухте Новый порт. Отношение к этому двоякое, ведь добыча ресурсов Земли, всегда сопровождается техногенным загрязнением и деградацией местных экологических систем с большим радиусом поражения. По данным, изложенным в докладе Сергея Миронюка (МГУ имени М. В. Ломоносова) следует, что риски аварий при добыче нефти и газа очень высоки и как следствие разливы и пожары неизбежны.

А теперь, давайте посмотрим на аварии за 10-летний период, начиная с 2000 по 2010 год и инциденты на морских буровых установках, чтобы понимать, насколько это может навредить экологии Арктики в будущем. При анализе на 2002 год из общего числа аварий 359 – 26% произошли на морских буровых установках; более 70 % (266 аварий) приходится на передвижные платформы; около 30% (93 аварии) приходятся на стационарные платформы.

Добыча ископаемых часто провоцирует землетрясения, разрывные нарушения. Из скрытых опасностей при добыче полезных ископаемых: образование полей валунов, эрозии, экзарации (экзогенный деструктивный процесс разрушения ледником слагающих его ложе горных пород), выходов на поверхность коренных пород, песчаных волн, палеодолин, газонасыщенных грунтов, газовых карманов.

Основные причины аварий на буровых установках на акваториях Мирового океана (1957-2002 гг.) происходят из-за: нерасчетного погружения опор; сползания плиты основания; нестабильности морского дна (грязевые потоки, оползни, вулканическая активность); неровности морского дна (промоины, следы (ямы) в местах установки СПБУ); дополнительной осадки инженерных конструкций (дополнительное погружение опоры во время урагана, шторма); дополнительной осадки во время предварительного нагружения опор.

В 2001 году произошли две серьезных аварии. На одной из них, на установке «Ensco 51» в Мексиканском заливе сначала выбился вверх газовый фонтан, затем начался сильный пожар. Вторая авария связана с мощным взрывом на установке «P-36» на шельфе в Бразилии. В 2002 году из-за аварии на установке «Arabdrill» на шельфе Саудовской Аравии произошло разрушение несущих конструкций, в воздух поднялся мощный фонтан газа и тут же вспыхнул сильный пожар, в результате буровая затонула.

В 2004 году сильные пожары разрушили платформы - «Adriatic IV» в Средиземном море и «Snorre A» на шельфе Норвегии. В 2005 году пожар погубил платформу «Mumbai High North» на шельфе Индии.

В 2007 году сорвало штормом буровую установку «Usumacinta» в Мексиканском заливе, нефтяное пятно тогда накрыло большую по площади акваторию. В 2009 году, произошли сразу две крупных аварии: установка «West Atlas» на шельфе Австралии – сгорела; а платформе «Gullfaks» на шельфе Норвегии ударил управляемый подземный нефтегазовый фонтан.

В 2010 году было зафиксировано три аварии. Во-первых, произошла утечка газа на платформе «Gullfaks» (шельф Норвегии). Во-вторых, на установке «Deepwater Horizon» ударил фонтан на буровой, затем возник пожар. В-третьих, на платформе «Vermilion 380» в Мексиканском заливе возник неуправляемый фонтан, а потом и мощнейший пожар.

Последующие два года 2012-тый и 2013-тый также были отмечены катастрофами в британском секторе Северного моря на платформе «Elgin/ Franklin», на буровой «KS Endeavour» (шельф Нигерии) и на буровой «Walter Well» в Мексиканском заливе.

По статистике в мире каждую неделю происходят аварии различных масштабов в местах добычи углеводородов. Каждое такое происшествие в первую очередь наносит непоправимый вред местным экосистемам, особенно это опасно при добыче нефти и газа на шельфах, поскольку течениями загрязнения разносятся на большие расстояния и, в результате, страдает экология в планетарном масштабе.

Из-за увеличения числа нефтегазовых промыслов, соответственно будет увеличиваться число мелких и крупных аварий на месторождениях.

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