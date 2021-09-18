Антониу Гутерриш: критически важная конференция по вопросу климатических изменений COP26 может закончиться провалом

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18 сентября 2021, 12:01

Фото: Соцсети

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в интервью агентству Reuters, что критически важная конференция по вопросу климатических изменений COP26, которая должна состояться в Шотландии 31 октября – 12 ноября, может закончиться провалом. Это может произойти из-за недоверия между развитыми и развивающимися странами и отказа некоторых формирующихся экономик от масштабных климатических целей. Об этом сообщает «Буровая».

Гутерриш и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведут встречу мировых лидеров на полях ежегодного недельного собрания Генеральной ассамблеи ООН в попытке повысить шансы на успех климатической конференции в Глазго.

Всемирная метеорологическая организация сообщила, что мир отстает от необходимых для предотвращения климатических изменений темпов сокращения выбросов парниковых газов. Гутерриш призвал США и Китай выполнять свои обязательства, несмотря на разногласия между двумя странами.

Пока что полученные деньги были сосредоточены на сокращении выбросов, а не на адаптации. Согласно данным ОЭСР, из $78,9 млрд в виде климатического финансирования, переданного богатыми странами в 2018 году, только 21% был потрачен на адаптацию.

Остаётся открытым вопрос, должны ли компании, которые достигли успеха в технологиях улавливания углекислого газа, метана или парникового газа делится своими патентными решениями. Казалось, ведь это всё на благо планеты и ведёт к общим интересам всех стран. Но, как показывает практика, на примере пандемии коронавируса, не всё так просто и никто ни с кем технологиями делится не собирается.

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