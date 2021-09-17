Ученые приучают коров к цивилизованному туалету для сокращения выбросов парниковых газов

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17 сентября 2021, 17:28 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

По словам ученых, программа обучения туалету для телят не отличается от того, как маленькие дети приучаются к горшку. В исследовании приняли участие 16 коров, которых вознаграждали едой в случае успешного взаимодействия с туалетом, но если они не доходили или промахивались, то их брызгали холодной водой. Об этом сообщает «Блумберг Грин».

В то время как обсуждение климатических последствий от мясной и молочной промышленности в значительной степени сосредоточено на выбросах метана от крупного рогатого скота, коровья моча является еще одной областью, вызывающей озабоченность как для здоровья воздуха, так и для здоровья земли, по словам ученых из Университета Окленда и Института биологии сельскохозяйственных животных Лейбница в Германии, которые разработали новую программу приучения коров к туалету.

Коровья моча имеет высокую концентрацию нитратов, вещества, которые при контакте с почвой приводят к загрязнению земли и загрязнению близлежащих водных путей, если не управлять этим процессом должным образом. Она также производит закись азота, парниковый газ в 300 раз более мощный, чем углекислый газ. В сочетании с калом смесь создает аммиак, еще один фактор, способствующий токсичным выбросам.

«Если бы мы могли собирать 10% или 20% мочеиспусканий, этого было бы достаточно, чтобы значительно сократить выбросы парниковых газов и выщелачивание нитратов», — сказал Дуглас Эллифф, профессор психологии в Университете Окленда, который помог разработать программу. «Мы представили доказательство концепции, что коровы обучаемы и телят очень легко обучать».

После 15 дней тренировок три четверти телят освоили полный набор навыков в течение 20-25 мочеиспусканий. Это быстрее, чем время, необходимое среднему малышу, чтобы обрести привычку к горшку, заявили ученые в отчете, который был опубликован в научном журнале «Клеточная биология».

«Это очень интересно, потому что это означает, что они обращали внимание на то, что их мочевой пузырь становится более полным», — сказала Линдси Мэтьюз, ученый, который специализировалась на предпочтениях в обучении крупного рогатого скота, а также участвовала в эксперименте.

Расширение программы может уменьшить вредные выбросы и решить проблему скопления коровьей мочи в загонах и коровниках, говорят исследователи. И избавить как людей, так и животных от лёгочных заболеваний, так как едкий запах в коровниках очень способствует этому. Европа в принципе идет по пути гуманного животноводства со свободными выпасами, а теперь к этому ещё добавится и культура животноводства.

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