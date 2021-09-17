Подмосковные дачники смогут отправить лишние яблоки на переработку

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17 сентября 2021, 13:09

Фото: Соцсети

Начиная с сентября стартавала экологическая акция «Тут едут яблоки! Прямо на переработку!». Теперь дачники смогут поместить излишки своего урожая в специальные бункеры-накопители, которые будут установлены по всей территории Подмосковья. Передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Дачники вынуждены просто выбрасывать гнилые яблоки, которые занимают много места, плохо пахнут, создавая неудобство жителям Подмосковья», – добавил руководитель ведомства Антон Велиховский.

Далее собранные плоды направят либо на корм животным, либо для производства органических удобрений.

В министерстве ЖКХ планируют собрать не менее 200 тонн отходов за этот сезон.

Акция очень правильная и полезная, так, например после нового года московский зоопарк собирал ёлки и еловые ветки, которые размещались в вольерах для животных и служили им естественным настилом.

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