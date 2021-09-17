В Австралии восстановили популяцию бандикутов

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

17 сентября 2021, 12:30

Фото: Соцсети

За 30 лет численность животных увеличилась со 150 до 1500 особей. Это удалось сделать благодаря природоохранным мероприятиям: зверей защищали от хищников и вывозили на острова, где на них не нападают лисы и дикие кошки. Об этом сообщает «Post News».

Благодаря усилиям специалистов и властей, которые вложили в программу по восстановлению популяции бандикутов миллионы долларов, зоологи впервые в истории Австралии сменили статус животного с «исчезнувшего в естественной природе» до «находящегося под угрозой исчезновения».

Бандикуты — это сумчатые млекопитающие, обитающие в Австралии и в Новой Гвинее. Это зверьки небольшого размера, похожие на мышей, весом от 140 г до 2 кг. Передвигаются бандикуты скачками, подобно кенгуру.

К сожалению, Россия этим похвастаться не может. В недавнем докладе Минприроды были опубликованы виды из Красной книги, которые больше не существуют на территории России. К ним относятся: лошадь Пржевальского, красноногий ибис, чернобрюхий глухарь, овсянка Янковского, тюлень-монах и кулан. В министерстве их назвали «вероятно исчезнувшими».

Правда есть и хорошие новости, потихоньку восстанавливается популяция амурского тигра и дальневосточного леопарда и возможно скоро их выведут из категории исчезающего вида.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости