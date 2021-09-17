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Туристы спасли из дагестанского ресторана медведя, которого потом в отместку убили

, 11:13

Туристы спасли из дагестанского ресторана медведя, которого потом в отместку убили

Близ дагестанского села Ягдык находится ресторан «Табаристан». Несколько недель назад в нём жил медведь. Для косолапого была отведена специальная клетка.

Однако приезжающим регион туристам не понравились условия содержания животного. Они создали на сайте Change.org петицию, чтобы спасти медведя. В тексте было сказано, что животное содержалось в недопустимых условиях. Оно не имело доступа к чистой воде. Также туристы считают, что медведь был постоянно голодный.

В редакции нескольких изданий попало видео, на котором видно, что животное находилось в беспокойном состоянии. Петицию подписали более двух тысяч человек. Её отправили в парламентский комитет по экологии. Потом стало известно, что владельцы ресторана согласились отдать животное активистам. Приют в Хасавюрте планировал взять медведя на передержку, чтобы в дальнейшем передать финским зоозащитникам. Но животное забрали какие-то люди из Министерства природы, сообщили в ресторане. По рассказам селян, животное просто убили. В региональном министерстве природы позже данная информация была подтверждена.

В ресторане никак не комментируют происшедшее. После гибели животного весь персонал заведения сменился. Примечательно, что информации о самом ресторане нет ни в налоговой полиции, ни в других официальных источниках.

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