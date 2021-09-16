К сожалению, реликтовые дубравы и сосновые леса вырубили наши предки в XVI веке

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16 сентября 2021, 18:41

Фото: Соцсети

На дипломата Священной Римской империи Сигизмунда фон Герберштейна, который в XVI веке посетил Московское царство, сильное впечатление произвела природа. Путешествуя по землям около Москвы, он обратил внимание на почти полное отсутствие леса: «По пням больших деревьев, видным и поныне, ясно, что вся страна еще не так давно была очень лесистой». Об этом сообщает «Россика».

Еще в XII—XIV веках в границах древней Москвы и на соседних территориях произрастали огромные леса, а их состав крайне отличался от нынешнего. Тогда на территории Московской области росли зрелые крупноствольные леса, где преобладали сосны, ели и дубы. Однако постепенно из-за активного освоения земель в XVI—XVIII веках происходит резкое сокращение лесистой местности, почти все старые деревья были вырублены. Как раз этот процесс и застал Герберштейн.

Активным восстановлением лесных массивов региона, кстати, занялись только в XX веке. Так, например, Крым благодаря Леониду Брежневу стал лесистым, а Москва и Московская область благодаря бездумной политики своих мэров, осталась практических без лесов, которые продолжают вырубаться в гигантских масштабах, включая хитросплетенные элитные застройки на особо охраняемых территориях и парках.

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