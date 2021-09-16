Участников «Марафона желаний» попросили не запускать воздушные шары

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

16 сентября 2021, 16:22

Фото: Соцсети

Глава ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев призвал участников акции «Марафон желаний» отказаться от запуска воздушных шаров. Идея акции заключается в том, чтобы привязать к шарику записку с желанием и отпустить его в небо.

Согласно группе мероприятия в соцсетях, принять в нём участие намереваются около 2,5 миллионов россиян. Денис Буцаев подсчитал, что такое количество шаров приведёт к образованию 7,5 тонн трудно разлагаемых отходов, опасных для природы. Об этом сообщает «НИА Экология».

«Отходы из не перерабатываемого пластика и латекса будут разлагаться долгие годы, нанося вред природе и живым организмам. ППК РЭО призывает отказаться от запуска воздушных шариков и найти альтернативный способ отметить важное событие своей жизни», — обратился к обществу глава РЭО.

Подобное обращение ППК делает не впервые: отказаться от традиции запускать шары Российский экологический оператор призывал и в преддверии выпускных в школах. Следует отметить, что многие ученические коллективы откликнулись на аргументы РЭО и отменили мероприятия, подразумевающие использование воздушных шаров.

В России воздушные шары не подлежат переработке, а значит не могут относится к экологическим товарам. Даже наоборот, их стоит отнести к товарам загрязняющим и опасным для окружающей среды и её экосистемам, так как разложение одного шара длятся более 100 лет, а теперь только представьте, сколько шаров ежегодно запускается в мире. Это похоже на стихийное экологическое бедствие, которое мы в силах прекратить уже сегодня.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости