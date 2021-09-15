Огонь всё скроет: мусорным королям выгоднее сжигать мусор, чтобы избежать прозрачности

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

15 сентября 2021, 17:15

К 2024 г. в России построят отрасль, которая будет обрабатывать 13 млн тонн мусора в год, привлекут 138 млрд частных инвестиций и вызовут переход страны к «циклической экономике». При этом от идеи переработки мусора отходят в сторону его сжигания, что отбрасывает отрасль на десятилетия назад. А по поводу нецелевого использования средств одно уголовное дело наступает на пятки другому.



В мире существует три пути ликвидации отходов: сжигание, захоронение, переработка. Сжигать дороже всего, потому что ни в одной развитой стране не жгут отходы без сортировки. Ведь две трети бытового мусора вообще сжигать нельзя. Продукты сжигания опаснее, чем просто отходы, потому что «освобождаются» все яды – диоксины, тяжёлые металлы – более 400 соединений. Уверения, будто диоксины сгорают при температуре в 1 тыс. градусов, – чушь. Заводские ловушки вылавливают пыль и пепел, а по SO2, CO, NOx, НСl фильтруется только малая часть. Исследования в Германии, Австрии, Италии показали, что вблизи мусоросжигательных заводов (МСЗ) случаев рака лёгких в 3, 5 раза больше нормы, уродств у детей – на четверть.



Цивилизованный мир давно пошёл по другому пути – в моде концепция Zero Waste. Это буквально – «ноль отходов». В мусоре научились видеть продукт: не существует материалов, непригодных для переработки, – производство таковых просто запрещено.



Хотя настоящий эффект может дать только раздельный сбор мусора, у регионов нет стимула этим заниматься. И дело не только в том, что многих обывателей до сих пор не удаётся приучить доносить мусор до урны. Чем выше прозрачность процесса, тем ниже рентабельность. Но нельзя сказать, что в мусорной теме нет просвета. Неожиданно среди лидеров по раздельному сбору мусора оказались Оренбург и Новокузнецк. Москва – на 40-м месте, а на первом – Саранск, где 80% горожан могут пользоваться контейнерами для раздельного сбора вторсырья.



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