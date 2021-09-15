Под Тулой проверяют обстоятельства загрязнения Дона

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15 сентября 2021, 16:45

Фото: Соцсети

Экологи продолжают проверку по делу об выбросах, обнаруженных 21 августа. Напомним, тогда общественники заметили в реке Дон сточные воды рядом со спиртзаводом. Об этом сообщает «НИА Экология».

Расследованием занимаются сотрудники прокуратуры, Росприроднадзора, общественной организации «Экологическая защита». Специалисты побывали на спиртзаводе «Донской», исследовали его территорию, технологический процесс производства и появления жидких отходов.

Кроме того, для воссоздания полной картины происшествия прокуратура потребовала технологические и производственные документы.

Ранее стало известно, что в реке обнаружено превышение норм по содержанию продуктов нефти и взвешенных веществ.

Сейчас активно идет госпрограмма по очистки рек России, где Дон на свою реабилитацию получит около 100 миллиардов рублей. У Дона две больших проблемы, которые необходимо решить. Первая – это сильное загрязнение реки и вторая, обмеление. Обе в совокупности очень серьёзны.

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