Пермякам запретят подкармливать бездомных животных, что обрекает их на гибель

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

15 сентября 2021, 12:52

Фото: Соцсети

В Перми будут штрафовать за подкармливание уличных животных, а еще нельзя обустраивать на улицах будки и лежанки. Чтобы отлавливать и наказывать «нарушителей», обещают проводить в городе регулярные рейды. Об этом сообщает «Экология России».

Вместо приютов и стерилизации власти решили обречь их на гибель. А еще они забыли о том, что голодные животные становятся более опасными для людей. А ведь именно городские власти обязаны заботится о бездомных животных, а не обрекать их на мучительную смерть. Оказалось, что запретить - это самое простое и очень дешевое решение проблемы.

Такое решение вызвало общественный резонанс не только среди ярых зоозащитников, но и обычных людей. Свое негодование они выражают в социальных сетях.

«Это неправильно. Власти вышли за рамки федерального закона. Не кормить безнадзорных животных, тем более сейчас в преддверии зимы, – значит обречь их на голодную смерть. Это можно рассмотреть, как жестокое обращение с животными. Это прямое нарушение закона «Об ответственном обращении с животными». Я думаю, что прокуратура должна отреагировать», – рассказал «Экологии России» президент фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян.

По мнению эксперта, перед наступлением холодов в подкормке нуждаются не только собаки и кошки, но и дикие животные, например, белки или птицы. В Калининградской области, например, для бездомных животных устраивают лежанки, а местные жители с радостью подкармливают их. Там на улицах стоят даже специальные аппараты для раздачи корма.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости