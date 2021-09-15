70 женщин «вышли замуж» за десятки деревьев в отчаянной попытке предотвратить их вырубку

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15 сентября 2021, 11:59

Фото: «Dailymail»

В Бристоле 70 девушек вышли замуж за деревья — так они пытаются спасти от вырубки парк, на месте которого девелопер планирует строить жилье.

Активистки вдохновились примером индийских женщин движения Чипко, которые в 1974 году перед началом вырубки обняли деревья и поклялись умереть за них. Тогда вырубку удалось остановить. Застройка на месте природных зон — большая проблема и у нас. Об этом сообщает ШЭР со ссылкой на «Dailymail».

Планы проекта стоимостью 55 миллионов фунтов стерлингов включают в себя квартиры с одной, двумя и тремя спальнями, включая эксклюзивные пентхаусы на набережной и 66 доступных домов, а также коммерческие площади на первом этаже.

Сюзан Хэкетт, одна из «невест», объяснила: «Выйти замуж за дерево — абсолютная привилегия. «Это не просто сентиментальный жест, он очень значим и символичен.

«Деревья — это чистые примеры безусловной любви, которая так прекрасно вписывается во всю идею брака. Брак – на всю жизнь, дыхание – на жизнь.

«Бристоль нуждается в зрелых деревьях больше, чем в роскошном частном жилье».

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