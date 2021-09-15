В Австралии атаки акул на людей будут называть «инцидентом взаимодействия» или «негативной встречей»

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15 сентября 2021, 11:35

Фото: Соцсети

В Австралии два штата решили улучшить имидж акул, чтобы люди перестали относиться к ним, как к кровожадным хищникам. В Квинслэнде и Новом Южном Уэльсе власти штатов и общества охраны морской среды заявили, что теперь вместо «нападения» или «атаки» акул, инциденты будут называться «негативной встречей» или «инцидентом взаимодействия». Обосновано это тем, что акулы не нападают на людей беспричинности, они могут сделать это, защищая свою территорию. Об этом сообщает «Экологиня».

И это не просто забавное решение, принятое любителями животных, учёные заявляют, что негативное отношение к хищникам затрудняет работу по сохранению их видов. Инициативу поддержал даже «Клуб укушенных» – организация, объединяющая людей, имевших «негативную встречу» с акулой.

В последнее время численность акул резко упала. Это во многом связано с загрязнением океана, огромное количество путаются в выброшенных сетях, которые пришли в негодность, многие исчезают по естественным причинам, нехватка пропитания. Ведь вылов рыбы разными государствами ведется бесконтрольно, а это сильно меняет ареал обитания многих видов рыб и млекопитающих.

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