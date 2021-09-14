В желудке аллигатора нашли два артефакта возрастом от 4000 до 6000 лет

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14 сентября 2021, 15:57

Фото: с сайта телеканала «Наука»

У аллигатора, который плавал в Миссисипи, нашли в желудке два артефакта. Специалист по разделке животных Шейн Смит обнаружил наконечник дротика или копья и отвес для рыбалки, который использовали для утяжеления сетей. Возраст первого артефакта — 4000 лет, второго — 6000 лет, пишет телеканал «Наука» со ссылкой на Fox News.

Смит сначала подумал, что наконечник был от стрелы, которую кто-то пустил в аллигатора. Однако после нахождения отвеса Смит понял, что аллигатор проглотил эти вещи сам.

Впрочем, наконечник может оказаться совершенно другим предметом. Директор отдела геологии и картирования поверхности департамента окружающей среды Джеймс Старнс считает, что это раннее оружие, которое по действию напоминает катапульту. «Отвес» помещали в специальную чашу и запускали его.

Аллигатор мог ухватить артефакты вместе с камнями. В 2019 году ученые выяснили, что аллигаторы едят камни, чтобы дольше оставаться под водой, скрываться и ожидать добычу. Проглоченные камни выполняют функцию своеобразного пояса аквалангиста.

Также ученые недавно выясняли, что аллигаторы могут отращивать хвост. К тритонам, ящерицам и аксолотлям — животным, способным регенерировать некоторые части своего тела - теперь добавились и американские аллигаторы.

И ещё очень интересное открытие про аллигаторов, ученые выяснили, что некоторые виды умеют скакать галопом, также как это делают лошади. А скорость рывка при выскакивании на берег за добычей приравнивается примерно к 60 километрам в час.

По словам исследователей, их работа является первым документом, который зафиксировал галопирование у филиппинского крокодила (Crocodylus mindorensis), кубинского крокодила (Crocodylus rhombifer), острорылого крокодила (Crocodylus acutus), африканского узкорылого крокодила (Mecistops cataphractus) и тупорылого крокодила (Osteolaemus tetraspis). Исследователи считают, что распространённость этого навыка может охватывать больше видов.

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