В Белгородской области расчистят около 100 километров водных объектов

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14 сентября 2021, 11:39

Фото: Соцсети

Около 1 миллиарда рублей из бюджета Белгородской области в 2022 году будет направлено на реализацию программы по расчистке прудов и русел рек в каждом из муниципалитетов региона. Об этом сообщает «НИА Экология».

«Вопрос очистки прудов и русел рек в каждом из муниципалитетов — один из самых задаваемых на фоне очевидной проблемы с водой и состоянием водных объектов. В областном бюджете будет предусмотрен 1 млрд руб. на финансирование всех мероприятий в 2022 году», — написал губернатор Вячеслав Гладков. Работы начнутся в 2022 году и продлятся до 2023 года.

Общая протяжённость рек Белгородской области – около 5 тысяч километров, из них 4 реки имеют длину более 100 километров. В рамках проекта, по словам губернатора, планируется расчистить около 100 километров водных объектов, расположенных в границах населённых пунктов, а также обустроить более 40 прудов и создать более 50 пляжей.

Отчистка рек и озер, просто необходима. Не только от природных, но и от антропогенных факторов. В России началась «большая уборка» и это правильно, поскольку бездумное использование ресурсов, а уж тем более загрязнение рек и озер пластиком и другим хламом просто не приемлемо. Вода — это жизнь, и она несет жизнь. Человек, загрязняя и сливая в воду всякую химию, убивает не только природу, но и своё будущее.

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