МЧС прогнозирует повышенный класс пожарной опасности в лесах Якутии, на Урале и юге России

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13 сентября 2021, 15:46

Фото: Соцсети

В связи с данным прогнозом ученые ведомственного института рекомендуют проводить ежедневный комплексный мониторинг лесопожарной обстановки. Об этом сообщает ТАСС.

Повышенный класс пожарной опасности на текущей неделе прогнозируется в Якутии, Алтайском крае, на Урале, а также в Ростовской области и Крыму. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России Владимир Мошков.

Кроме того, ученые ВНИИ ГОЧС предупреждают, что пятый класс пожарной опасности сохраняется в отдельных районах Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей на Урале, а также в южных районах Ростовской области и на севере Крыма. «Риски перехода огня от палов сухой растительности из-за ожидаемого сильного ветра возможны в Свердловской и Архангельской областях», - добавили в институте.

Напомним, что при пожарах в Якутии в этом сезоне сгорело более 8 миллион гектар леса. А в целом по России превысило 17 миллионов гектар. В связи с этим правительство собирается выделить регионам на борьбу со стихией 14 миллиардов рублей в 2022 году, что практически в 2,3 раза больше выделенных 6 миллиардов в 2021 году.

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