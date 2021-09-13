Обь, Волга и Амур – самые грязные реки в России, а дно Карского моря усеяно радиоактивными могильниками

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

13 сентября 2021, 13:16 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

На минувшей неделе самой значимой стала публикация Академии Наук, в которой было предложено вернуть конопляные поля ради подъёма экономики страны и улучшения её экологии. Ученые проследили путь пластика в Арктику, виновниками оказались Обь и Енисей. Исследователи МЧС в Карском море нашли новый опасный ядерный могильник. Минприроды выпустило доклад, в котором перечисляются самые грязные реки и города России. Госпрограмма РФ «Чистый воздух»- окончательно провалена. В Исландии начал работу завод по улавливанию и захоронению CO2.

На прошлой неделе РАН предложила выращивать конопляные поля, чтобы улучшить экологию и экономику страны. Дело в том, что эта культура поглощает намного больше углерода, чем лиственные леса. А еще, из нее производят технические волокна, которые можно использовать на внутреннем рынке и отправлять на экспорт.

«Мы смеемся над словом конопля и смеемся может быть зря. К канабиоидным свойствам надо спокойно подходить. Во всем мире, или почти во всем мире, это дело легализовано, я имею в виду марихуану. Более того, сейчас существует в мире, по-моему, три физиотерапевтических препарата, которые прошли все стадии исследований в Европе и США, и позволяют больным легче переносить химиотерапию. Чего же мы в позу встаем?», - заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Кстати, в СССР из конопли производилось большое количество очень прочных промышленных тканей. Кроме того, это растение шло на изготовление высококачественной бумаги, которая не требует дополнительного обеления. Коноплю объявили вне закона США, организовав мировую кампанию по признанию её исключительно, как растения, содержащего каннабиноиды (наркотические вещества). Волна, поднятая в США, докатилась до нашей страны. В результате, огромный пласт экономики и производства был бездумно разрушен.

На минувшей неделе стало известно, что службой МЧС была обнаружена страшная находка в Карском море. В заливе Амбросиева нашли атомный реактор первой советской подлодки-ракетоносца К-19 – так называемой «Хиросимы», фонящей до сих пор. Ученые анализируют его состояние, чтобы решить, как его утилизировать. Кроме того, в четырех заливах Карского моря захоронены боеприпасы после испытаний радиоактивного оружия на Центральном ядерном полигоне Новой Земли, которые велись с 1954 года. Если оболочка боеприпасов разрушится, то это приведет к серьезному ущербу экосистеме.

«Потенциальная мина замедленного действия, подводный Чернобыль», – говорят о военном мусоре океанологи.

Всего в реестре радиоактивных отходов России числится 24 тысячи пунктов. За ядерными «могильниками» присматривает российский Институт океанологии: туда периодически отправляют экспедиции по поиску новых радиоактивных отходов, проверяют, не произошла ли разгерметизация объектов, оценивают уровень опасности. На Россию (как преемника СССР) приходится почти 50% морских ядерных отходов. Едва ли не самой большой потенциальной угрозой на дне Карского моря остается ядерный реактор другой подлодки К-27, которую злые языка окрестили «Нагасаки». После аварии в 68 году ее законсервировали, а в 81 году затопили возле полуострова Степового в Карском море. Самая большая головная боль экологов состоит в том, что течение смещает контейнеры с радиоактивными отходами, а морская соль разъедает и разгерметизирует их. Еще одна проблема, о которой не любят говорить – это несанкционированные захоронения, как ядерные, так и химические.

На минувшей неделе пришли результаты экспедиции и исследований, в ходе которых выяснилось, что Обь и Енисей несут огромное количество пластикового мусора в артистические моря. Исследователи собрали 174 пробы воды. Выяснилось, что больше всего твердого мусора было обнаружено в юго-западной части Карского моря, там отходы фиксировали в 36% случаев. Для сравнения, в Чукотском море этот показатель - менее 4%. Кроме этого, в Енисее, 10 сентября нашли масляное пятно площадью 25 кв. м. Источник загрязнения на момент публикации не был установлен.

Минприроды выпустило доклад, в котором перечисляются самые грязные реки и города России. Это происходит ежегодно, но в этом докладе чёрным по белому читается, что загрязнение рек России находится на критическом уровне, а точнее - они испытывают экстремальное антропогенное загрязнение. В докладе Минприроды озвучены самые загрязняемые реки и города с самым грязным воздухом в России. Возглавляют этот страшный список рек России Обь, Волга и Амур. По данным Минприроды, на Оби произошло 792 случая сильного загрязнения воды, Волге - 925, Амуре - 127, Днепре - 121, Енисее - 141, Урале - 51, Дону - 27, Тереке - 43, Печоре - 32, Колыме - 11.

Ученые по всему миру бьют тревогу: если чистой воды не останется, человечество погибнет. Чистая, пресная вода — это в первую очередь здоровье человека. Люди науки отмечают, что 474 случая экстремального загрязнения были отмечены на малых реках Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской, Сахалинской областей, а также Камчатского, Красноярского и Приморского краев.

В список городов с самым грязным воздухом вошли: шесть городов в Иркутской области (Вихоревка, Зима, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Шелехов), три города в Красноярском крае (Канск, Минусинск и Норильск) и две региональные столицы (столица Тувы Кызыл, город Селенгинск в Бурятии и столица этой республики Улан-Удэ, а также Чита и Южно-Сахалинск). Самым грязным остается воздух в Норильске. Судя по списку, программа «Чистый воздух» окончательно провалена, и, судя по всему, отчистка рек тоже. Пока не очень понятно, как власти будут выходить на показатели, которые они запланировали к 2025 и 2030 году.

И напоследок, в Исландии начал работу завод по улавливанию и хранению CO2. Он состоит из модульных блоков, поэтому его легко построить буквально в любой точке планеты. Ежегодно завод может улавливать из воздуха около 4000 тонн CO2 (это как выбросы от 870 автомобилей) и хоронить его глубоко под землей в виде камней. К сожалению, для очистки атмосферы от выбросов СО2 этого недостаточно, а учитывая, что круг не замкнут, то есть углекислый газ никуда не исчез, а просто законсервирован, это большой недостаток данной технологии. Ученые по всему миру ищут решение именно замкнутого цикла, есть очень интересные идеи, например, на биоэнергетической электростанции в Йоркшире (Англия), загрязняющие воздух выбросы углерода превратят в экологически чистый корм для рыб и животных, преобразуя CO₂ в белок.





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