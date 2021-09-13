«Несчастный случай» движется в сторону Солнечной системы с огромной скоростью

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

13 сентября 2021, 12:57

Фото: Naked space

Не так давно на расстоянии около 50 световых лет от нас обнаружен странный объект, с огромной скоростью несущийся в сторону Солнечной системы. Классифицировать его до сих пор не удалось. То ли это звезда, то ли коричневый карлик, пока непонятно. Об этом сообщает «Ryb.ru».

Скорость его передвижения в космосе составляет 222 километра в секунду. Этого достаточно, чтобы объект быстро прошел через Солнечную систему, практически не отклоняясь от своей траектории. Шансов, что он когда-либо возвратится, нет вовсе.

Но когда же данное тело приблизится к нам и угрожает ли оно Земле? По словам ученых, причин для паники нет никаких. Да и лететь до нас Несчастному случаю еще не одну тысячу лет. Так что возможно к моменту подлёта новые технологии справятся с этой напастью.

А если пофантазировать и пойти ещё дальше, то возможно, всего через тысячу лет люди будут устраивать экскурсии на пролетающих мимо Земли кометах, и использовать их как детский летающий аттракцион в космосе.

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