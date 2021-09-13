Нефть с затопленной баржи вытекла в Обь

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13 сентября 2021, 12:05

Фото: Соцсети

Нефтяной разлив очевидцы заметили накануне в Колыванском районе у берега Рыбачьего острова. Радужное пятно заняло около 100 квадратных метров поверхности реки. Об этом сообщает «НИА Экология».

На место отправились спасатели МЧС, которые устранили последствия нефтеразлива в Новосибирской области.

Как выяснили специалисты, нефть вытекла из затопленной недалеко баржи. Кто утилизировал судно с нефтепродуктами, сейчас выясняет Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура. Виновным грозят крупные штрафы

Сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям будет решено, что делать с загрязненным грунтом и как проводить рекультивацию.

На днях вышел новый годовой отчет Минприроды о загрязнениях рек, в котором на первом месте названа Обь, на втором Амур и Волга. Вода в этих реках классифицирована как экстремально грязная, что говорит об перегрузке экосистемы, реки просто не справляются и уже не могут очиститься самостоятельно через природную фильтрацию воды. А тут ещё новое нефтяное пятно и ржавая баржа.

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