WWF: Правительство должно остановить британские банки, финансирующие вырубку лесов

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12 сентября 2021, 17:49

Фото: Соцсети

По данным благотворительной организации, около 300 британских финансистов предоставляют 40 миллиардов фунтов стерлингов компаниям, деятельность которых угрожает тропическим лесам.

Благотворительный фонд защиты природы WWF призвал правительство обеспечить, чтобы британские банки и другие финансисты не финансировали вырубку лесов в Бразилии, Индонезии и других странах мира. Об этом сообщает «100%_Зеленого».

В организации сообщили, что 300 британских финансистов напрямую предоставляют 40 миллиардов фунтов стерлингов в качестве финансирования компаниям, которые угрожают тропическим лесам Бразилии и Индонезии, как за счёт инвестиций, так и за счёт предоставления кредитов.

Многие компании занимаются производством говядины, пальмового масла, сои и какао, сельскохозяйственных товаров, выращивание которых угрожает тропическим лесам.

Правительство Великобритании взяло на себя обязательство защищать леса и устранять последствия природных потерь в результате принятия финансовых решений - мы не забудем, если они не выполнят это обещание.

«Вырубка лесов - одна из самых серьезных угроз нашему климату, дикой природе и местным жителям, которые зависят от леса как источника средств к существованию», - сказала Карен Эллис, директор по устойчивой экономике WWF-UK. В настоящее время в Великобритании нет законов, требующих, чтобы продукты поступали из экологически чистых источников. Любые такие усилия предпринимаются добровольно, что, по заявлению Всемирного фонда дикой природы, подвергает цепочки поставок Великобритании риску вырубки лесов.

Он призвал правительство разработать систему, гарантирующую, что британские финансисты будут проверять, не вызывают ли они вырубку лесов где-либо еще, поскольку страна пытается достичь нулевого уровня к 2050 году.



Мы стремимся к тому, чтобы Великобритания была лучшим местом в мире для зеленых и устойчивых инвестиций, и были первой страной в мире, которая взяла на себя обязательство полностью обязать предприятия всей экономики отчитываться о финансовых рисках, связанных с изменением климата.

Казначейство заявило: «Мы стремимся к тому, чтобы Великобритания была лучшим местом в мире для зеленых и устойчивых инвестиций, и были первой страной в мире, которая взяла на себя обязательство полностью обязать предприятия всей экономики отчитываться о финансовых рисках, связанных с изменением климата.

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