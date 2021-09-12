В Сингапуре на каяках можно кататься бесплатно, если во время гребли вы будете собирать речной мусор
12 сентября 2021, 16:15
Это тестовый проект общественной организации Passion WaVe: вам дают каяк на два часа, а к нему — перчатки, ведра и щипцы. Об этом сообщает «ШЭР».
Если приезжаете с «уловом», то прокат бесплатный. Вы можете по желанию отправиться в море или поплавать на водохранилище.
После выхода ежегодного доклада Минприроды о загрязнении рек, думаю нам тоже нужны такие проекты, так как наши самые большие реки находятся на уровне экстремально грязные, предполагаю, что Чёрное и Азовское море тоже. Особенно после ливневых дождей, где набережные вместе с мусором просто снесло в море.
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