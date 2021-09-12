Минприроды выпустило доклад, в котором перечисляются самые грязные реки и города России

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12 сентября 2021, 15:08

Фото: Соцсети

В докладе Минприроды озвучены самые загрязняемые реки и города с самым грязным воздухом в России. Об этом пишет «РБК». Возглавляют этот страшный список рек России Обь, Волга и Амур, которые подвергались экстремальным загрязнениям.

По данным Минприроды, на Оби произошло 792 случая сильного загрязнения воды, Волге - 925, Амуре - 127, Днепре - 121, Енисее - 141, Урале - 51, Дону - 27, Тереке - 43, Печоре - 32, Колыме - 11.

В докладе отмечается, что 474 случая экстремального загрязнения были отмечены на малых реках Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской, Сахалинской областей, а также Камчатского, Красноярского и Приморского краев.

В список городов с самым грязным воздухом вошли: шесть городов в Иркутской области (Вихоревка, Зима, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Шелехов), три города в Красноярском крае (Канск, Минусинск и Норильск) и две региональные столицы (столица Тувы Кызыл, город Селенгинск в Бурятии и столица этой республики Улан-Удэ, а также Чита и Южно-Сахалинск.) Самым грязным остается воздух в Норильске.

Судя по списку, программа «Чистый воздух» окончательно провалена, и, судя по всему, отчистка рек тоже. Пока не очень понятно, как власти будут выходить на показатели, которые запланировали к 2025 и 2030 году, включая мусорную реформу.

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