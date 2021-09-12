Мишустин распорядился направить помощь пострадавшим от паводка
12 сентября 2021, 12:04
Кабмин направит Забайкалью еще 73 млн руб. на поддержку пострадавших от паводка, рассказал Мишустин. Об этом сообщает ТАСС. Принятое решение позволит поддержать почти 5 тыс. жителей края, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, говорится в сообщении.
Кроме того, подписано распоряжение о выделении 5,2 млн рублей Забайкальскому краю на возмещение затрат на выплаты пострадавшим при паводке в июне.
Напомним, в этом году от паводков сильно пострадали в Бурятии, в Хабаровском крае, в Приангарье. Амур разливался дважды, а Селенга (приток Байкала) подтопила Улан-Удэ в левобережной части города. Паводок в Приангарье чуть не смыл Хомутово и испортил воду в Усолье-Сибирском.
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