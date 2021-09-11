Аргументы Недели Общество  → Природа 13+

В Исландии начал работу завод по улавливанию и хранению CO2

, 12:00

В Исландии начал работу завод по улавливанию и хранению CO2
Фото: dezeen.com

Он состоит из модульных блоков, поэтому его легко построить буквально в любой точке планеты. Ежегодно завод может улавливать из воздуха около 4000 тонн CO2 — это как выбросы от 870 автомобилей и хоронить его глубоко под землей в виде камней. Об этом сообщает «ШЭР» со ссылкой на «Dezeen».

К сожалению, для очистки атмосферы от выбросов СО2 этого недостаточно, а учитывая, что круг не замкнут, то есть углекислый газ никуда не исчез, а просто законсервирован, это большой недостаток данной технологии. Ученые по всему миру ищут решения именно замкнутого цикла, есть очень интересные идеи, например на биоэнергетической электростанции в Йоркшире, Англия, загрязняющие воздух выбросы углерода превратят в экологически чистый корм для рыб и животных, преобразуя CO₂ в белок.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ША

Общество

Лучший регион для жизни: белгородцы пишут Стратегию развития области

Лучший регион для жизни: белгородцы пишут Стратегию развития области

В Белгороде подведены итоги общественного обсуждения Стратегии развитии региона. Область намерена развивать традиционные отрасли экономики, а также новые направления – высокие технологии, туризм. Особое значение уделяется социальным задачам – Белгородчина претендует на статус лучшего региона для жизни. Ставка Вячеслава Гладкова на диалог с общественностью и вовлечение местной элиты в совместную работу над Стратегией полностью оправдалась.

Аргументы НеделиАвторы АН

Политика

Аргументы НеделиИнтервью

Экономика

Происшествия

В мире

В мире

Политика

Политика