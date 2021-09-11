Ученые проследили путь пластика в Арктику, виновниками оказались Обь и Енисей

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11 сентября 2021, 11:23

Фото: Соцсети

Подоспели результаты экспедиции и исследований, Обь и Енисей оказались основными переносчиками пластикового мусора в Арктику. Об этом сообщает «Хайтек».

Исследователи во время своей работы собрали 174 пробы воды. Выяснилось, что больше всего твердого мусора было в юго-западной части Карского моря, там отходы фиксировали в 36% случаев.

Для сравнения, в Чукотском море показатель менее 4%. Кроме этого, в одной из рек-переносчиков пластикового мусора — Енисее, 10 сентября нашли масляное пятно площадью 25 кв. м. Источник загрязнения на момент публикации не установлен.

Загрязнение океана пластиковым мусором – это большая беда, которую нужно решать всем странам. В Европе, пластик попадает в моря тоже через реки, а теперь просто представьте его количество в каждой стране. Океану срочно нужна уборка и помощь, иначе он включит свои защитные механизмы и человеку не поздоровится.

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