Международный союз охраны природы призвал страны усилить защиту экологии планеты

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11 сентября 2021, 10:46

Фото: Соцсети

Конгресс Международного союза охраны природы (UICN) в Марселе, принял воззвание к странам мира активизировать меры по защите природного достояния. Документ получил название «Марсельский манифест». Об этом сообщает ТАСС.

«Экономические успехи стран не могут более достигаться в ущерб природе. Мы сами являемся частью природы и зависим от нее в своей жизни и в обеспечении своего существования»,- говорится в документе.

В нем подчеркивается, что разрабатываемые в ходе пандемии COVID-19 планы оживления экономики должны учитывать цели защиты природы, и «на эти меры должно выделяться не менее 10% общего объема финансирования». При этом другие составляющие планов поддержки экономики ни в коем случае не должны наносить ущерба природе.

Ученые всего мира в один голос твердят, что добычу ископаемых нужно заменять технологиями, иначе при полной выработке планета прекратит своё существование или ей будет нанесен такой урон, что она может стать непригодной для жизни.

Эксперты организации подчеркивают, что «срочные меры по защите климата и цели в сфере защиты биоразнообразия не несут в себе противоречия и образуют два аспекта одной проблемы».

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