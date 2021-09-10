Миграцию Homo sapiens из Африки спровоцировали климатические ограничения

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10 сентября 2021, 16:14

Фото: Соцсети

Зарубежное научное издание Nature Communications опубликовало новый материал, в котором сообщается, что климат в значительной степени повлиял на время и маршрут передвижения Homo sapiens из Африки. Об этом сообщает «Экологическая вахта» со ссылкой на «Fbm.ru».

В своем исследовании эксперты задействовали палеоклиматические реконструкции, а также оценки осадков, которые необходимы для выживания охотников-собирателей.

По мнению ученых, первые волны Homo sapiens не сумели заселиться в Евразии перед крупной и успешной волной миграции по причине возникновения непростых экологических условий в Юго-Западной Азии. На это также оказывало влияние периодическое прибытие людей с африканского континента и конкуренция с другими гомининами (подсемейство семейства гоминид, к которому относят человека разумного, шимпанзе, горилл, а также ряд вымерших групп.).

Благодаря проведенной работе появилась возможность узнать, когда именно для Homo sapiens было целесообразным с климатической точки зрения уходить из Африки.

В начале верхнего палеолита, около 40 тысяч лет назад, его ареал уже охватывает почти всю Землю (кроме Американского континента, который был заселён позже, примерно 15 тысяч лет назад).

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