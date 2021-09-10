Водородные локомотивы могут быть дешевле дизельных

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10 сентября 2021, 12:40

Фото: Соцсети

Локомотив на водороде на протяжении своего жизненного цикла (от выпуска до утилизации с учетом ремонтов) будет на 5–7% дешевле, чем на традиционном топливе – дизеле или газе. Но в РЖД пока ждут подтверждения их экономической эффективности. Об этом сообщают «Ведомости».

По оценкам Института исследования проблем железнодорожного транспорта, при среднем сроке эксплуатации в 45–55 лет один магистральный дизельный локомотив обходится РЖД с учетом текущих ремонтов примерно в 550–650 млн руб.

На водородное топливо также хотят перевести автобусы и автомобили. С 2025 года в России начнут открывать водородные заправки. Также, для снижения выбросов углекислого газа правительство РФ утвердило концепцию по развитию электрического автотранспорта. Для этого в городах будет развернута сеть специальных зарядных станций.

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