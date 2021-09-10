Добытчики природных ископаемых убивают реки и наносят непоправимый вред экосистеме

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10 сентября 2021, 12:16

Фото: «Выводы на чистоту».

Реки в стране продолжают менять цвет и «радовать» жителей удивительными оттенками. На сей раз побелел приток реки Джида - Мэргэн-Шоно в Бурятии. Фото сделали жители Закаменского района, отправили его в районную администрацию, а заодно и в соцсети. Об этом пишет «Выводы на чистоту».

Оказалось, что Мэргэн-Шоно и Джида так ведут себя уже несколько лет. К примеру, в прошлом году вода в Джиде сменила цвет после прорыва дамбы золотодобывающей компании «СП-Инвест».

Теперь Бурприроднадзор отправил на место сотрудников для забора проб. Связи в тех местах нет, так что впечатлениями они поделятся в лучшем случае на следующей неделе.

Насколько велика опасность отравления воды при золотодобыче или иной добычи ископаемых можно судить по недавней трагедии в Конго, где после прорыва дамбы произошла утечка ядовитых отходов с алмазного рудника. В результате было отравлено более 4500 человек, погибло 12. После чего был объявлен запрет на ловлю рыбы, а ситуацию назвали экологической катастрофой.

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