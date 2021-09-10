В Петербурге обезвредили больше тонны токсичных ядохимикатов брошенных на помойке

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10 сентября 2021, 11:43

Фото: Соцсети

Бесхозные контейнеры, источающие резкий запах, заметил житель города на Неве и сообщил о них в комитет по природопользованию. Об этом сообщает «НИА Экология».

Подозрительные емкости стояли на площадке для мусора в Московском районе северной столицы. На место отправилась мобильная экологическая служба. Специалистам пришлось вывозить 1,3 тонны опасных отходов.

70 пластиковых баков с резким запахом отправили на специальный полигон.

Открыто дело об административном нарушении. Что именно было в контейнерах и каков класс опасности химикатов, определит анализ.

Интересно, почему административное дело, когда речь может идти о массовом отравлении и экоциде природы, ведь загорись из них хоть один и дело «запахло» трагедией в прямом и переносном смысле слова. Получается яды сейчас проще выбросить на общественную помойку, чем сдать на переработку и утилизацию.

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