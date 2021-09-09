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Власти Нью-Йорка решили защитить город от наводнений деревьями и цветами

, 16:04

Власти Нью-Йорка решили защитить город от наводнений деревьями и цветами
Фото: Соцсети

После недавнего урагана нью-йоркские власти задумались, как предотвратить затопление метро — для этого понадобится много цветов, деревьев и хороший ландшафтный дизайнер. Об этом сообщает «ШЭР».

Чем больше будет клумб и деревьев в городе — тем ниже будет нагрузка на систему ливнёвок, и тем быстрее будет уходить с улиц дождевая вода. Не скапливаясь и не стекая в метро.

Метро может выдерживать интенсивность осадков в 1,75 дюйма в час - количество, которое раньше считалось чрезвычайно редким, но больше не является таковым после урагана Ида, который обрушил три дюйма дождя всего за час.

Такую идею предлагали ещё в 2017 году, но тогда власти ее задвинули. Видимо, только серьезные катаклизмы заставляют людей одуматься.

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