В Великобритании начнут сливать сточные воды в реки без очистки

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9 сентября 2021, 14:13

Фото: Соцсети

В связи с дефицитом необходимых химикатов, власти Великобритании отменили правила по очистке канализационных вод. Об этом сообщает «Экологическая вахта».

Агентство по окружающей среде Великобритании разрешило компаниям начать сливать сточные воды без соблюдения обычных условий. Если запасов химиката не хватает, предприятия должны использовать его для очистки наиболее загрязняющих стоков. Разрешение будет действовать до конца года.

Канализация становится все более серьезной проблемой из-за климатических изменений. Более экстремальные погодные условия привели к увеличению количества осадков, с которыми не справлялась водная инфраструктура Британии. Канализация оказалась перегружена, и ливневые сточные воды начали попадать в реки страны.

Проблема загрязнения рек и морей канализационными и сточными водами стоит остро по всему миру. Так, например стало известно, что Дания годами сливает тысячами тонн экскременты в пролив Эресунн, что безумно возмутило соседей Шведов. Европа экологичная только на словах, а в действительности, как была «грязная», так и осталась.

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