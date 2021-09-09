Площадь клюва австралийских попугаев выросла на 4 – 10 % с 1871 года по мере повышения температуры Земли

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9 сентября 2021, 13:37

Фото: Соцсети

Некоторые животные меняют части своего тела, что может быть связано с изменениями климата. К такому выводу пришла группа исследователей из Университета Дикина в Австралии. Ученые обнаружили, что у теплокровных животных происходят изменения в придатках, таких как клювы, ноги и уши. Результаты данных наблюдений были опубликованы в журнале Trends in Ecology & Evolution. Об этом сообщает «Mir24.tv».

Группа исследователей из Университета Дикина в Австралии в ходе исследований пришла к выводу, что животные в ходе адаптации к климатическим изменениям меняют форму различных частей тела. Так, у теплокровных животных происходят изменения в придатках, таких как клювы, ноги и уши.

Исследователи использовали экогеографическое правило Аллена, установленное в 1877 году, согласно которому животные, обитающие в холодном климате, имеют выступающие части тела короче или меньше, чем животные, живущие в теплых местах.

Самые масштабные изменения произошли у птиц из Австралии и Северной Америки. Площадь клюва австралийских попугаев выросла на 4 – 10 % с 1871 года по мере повышения температуры. Аналогичные показатели зафиксированы и у темноглазого юнко в Северной Америке. Кроме того, у лесных мышей выросли уши, а у летучих мышей стали больше крылья.

Повышение температуры на планете означает, что животные должны искать новые способы контролировать температуру тела, для чего и используются клювы и уши. Если они не будут приспосабливаться к новым реалиям, многие виды могут исчезнуть.

Пока самым известным видом на земле, который умеет приспосабливаться к максимальным холодным и жарким условиям являются бактерии и вирусы. А пьедестал занимает Тихоходка. Это древний микроорганизм просто невозможно убить. При температуре минус 20 градусов, она живет 30 лет, при температуре минус 193 градуса – 20 месяцев; при минус 271 по Цельсию – 8 часов. Выживает в открытом космосе, найдены в подземных ледниках и горячих вулканических озёрах.

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