Радионова сообщила, что волгоградский регоператор препятствует проверкам Росприроднадзора
8 сентября 2021, 19:21
Волгоградский региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами препятствует проверке Росприроднадзора, не предоставляя инспекторам необходимых документов, сообщила во вторник в своем Instagram руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Об этом сообщает ТАСС.
«Работаем уже шесть дней, но компания так и не предоставила больше половины нужных документов. «Ситиматик-Волгоград» мешает осмотрам площадок временного накопления отходов» - написала она.
Проблема твердых коммунальных отходов одна из острейших в России. По данным Института водных проблем РАН на территории России скопилось более 31 миллиарда тонн неутилизированных отходов, и их количество с каждым годом увеличивается.
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