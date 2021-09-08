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Радионова сообщила, что волгоградский регоператор препятствует проверкам Росприроднадзора

, 19:21

Радионова сообщила, что волгоградский регоператор препятствует проверкам Росприроднадзора
Фото: Соцсети

Волгоградский региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами препятствует проверке Росприроднадзора, не предоставляя инспекторам необходимых документов, сообщила во вторник в своем Instagram руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Об этом сообщает ТАСС.

«Работаем уже шесть дней, но компания так и не предоставила больше половины нужных документов. «Ситиматик-Волгоград» мешает осмотрам площадок временного накопления отходов» - написала она.

Проблема твердых коммунальных отходов одна из острейших в России. По данным Института водных проблем РАН на территории России скопилось более 31 миллиарда тонн неутилизированных отходов, и их количество с каждым годом увеличивается.

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