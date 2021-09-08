РАН предложила выращивать конопляные поля, чтобы улучшить экологию и экономику страны

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8 сентября 2021, 14:59

Фото: Соцсети

Конопля запасает намного больше углерода, чем лиственные леса. А еще из нее производят технические волокна – можно использовать и внутри страны, и отправить на экспорт. Об этом сообщает «Научная Россия».

– Мы смеемся над словом конопля и смеемся может быть зря. К канабиоидным свойствам надо спокойно подходить. Во всем мире, или почти во всем мире, это дело легализовано, я имею в виду марихуану. Более того, сейчас существует в мире, по-моему, три физиотерапевтических препарата, которые прошли все стадии исследований в Европе и США, и позволяют больным легче переносить химиотерапию. Чего же мы в позу встаем? - рассказал президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Напомним, что во времена СССР производилось большое количество очень прочных промышленных тканей, исполненных на волокнах из конопли. Кроме того, это растение шло на изготовление высококачественной бумаги. Затем США организовали мировую кампанию по признанию конопли исключительно, как растения, содержащего каннабиноиды (наркотические вещества). Волна, поднятая в США, докатилась до нашей страны. В результате, огромный пласт экономики и производства был бездумно разрушен.

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