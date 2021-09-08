Москва разворачивает борьбу с ядовитым борщевиком Сосновского

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8 сентября 2021, 13:57

Фото: Соцсети

С начала 2021 года выявлена почти 1 тыс. очагов его произрастания были обнаружены в Москве. Способы мониторинга весьма разнообразны: от жалоб бдительных граждан до космических спутниковых снимков. Об этом сообщает «Блокнот».

— Возбуждено 41 дело об административном правонарушении, направлено 34 предостережения владельцам участков о соблюдении природоохранного законодательства. Префектуры административных округов получили письма с инструкциями о мероприятиях, которые необходимы для удаления этого коварного сорняка на балансовых территориях, — сообщил заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы Денис Алексеев.

В Подмосковье ситуация такая же, если не хуже, бесконтрольный рост вдоль дорог и лесополос. Борщевик уничтожает естественные растения для природы России убивая всё на своем пути.

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