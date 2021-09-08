В Сибири пытаются спасти от застройки уникальный лесопарк

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8 сентября 2021, 11:58

Фото: Соцсети

Единственный в Сибири и один из крупнейших в стране искусственный лесопарк имени академика Синягина, не первый год, страдающий от постоянных пикников, теперь оказался под угрозой жилой застройки. Об этом сообщает «НИА Экологии».

Спасти уникальный объект, который, к тому же, является памятником ландшафтного искусства, можно, лишь придав ему статус особо охраняемой природной территории. Так решили специалисты Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий (СФНЦА) РАН, которые передали в правительство Новосибирской области соответствующее заключение экологической экспертизы.

Лесопарк, расположенный рядом с рабочим поселком Краснообском, закладывался в 70-х годах прошлого века в чистом поле, но при этом полностью соответствовал проектом классического ландшафтного парка пейзажного типа. В парке выделены зоны, демонстрирующие многообразие сибирской природы.

«Этот парк должен был стать экскурсионной площадкой и местом отдыха для людей, которые ценят природу. Но сегодня он нуждается в защите. Во-первых, местные, а иногда и неместные жители приезжают туда и палят костры, оставляют после себя мусор. А во-вторых, угрозой стало жилищное строительство. Землю отдают под коттеджи, от лесопарка уже «откусили» немало участков, дома влезли на его территорию. Нужно предотвратить дальнейшую застройку в пределах этой зоны, иначе мы можем потерять уникальный природный объект», — рассказал и.о. директора СФНЦА РАН доктор биологических наук Кирилл Голохваст.

Если региональное Минприроды одобрит поданную экспертами заявку, она направится на согласование в федеральное правительство. В случае вынесения положительного решения и там заявка может быть подписана губернатором, после чего парк получит статус ООПТ.

Конечно, хочется верить в лучшее и что общественники, граждане и учёные стоящие на защите природы смогут выиграть этот бой у строительного лобби, нацеленного на извлечение прибыли. Просто лес – это не приносит денег, а вот квартиры в лесу очень дорогие, правда, после этого парка не останется, но это уже не важно, прибыль получена.

Я думаю, что Минприроды необходимо встать на защиту лесов и парков, в асфальтовых городах, маленькие кусочки природы помогают людям растить детей, дышать чистым воздухом, наслаждаться пением птиц и просто охладится в тени деревьев. Всё это способствует психологическому оздоровлению людей.

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