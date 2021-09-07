В Карском море нашли новый опасный ядерный схрон

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7 сентября 2021, 19:15

Фото: Соцсети

МЧС обнаружило в заливе Амбросиева атомный реактор первой советской подлодки-ракетоносца К-19 – так называемой Хиросимы. Об этом сообщает «НИА Экология». Ученые анализируют его состояние, чтобы решить, как утилизировать радиационные отходы.

В четырех заливах Карского моря захоронены боеприпасы после испытаний радиоактивного оружия на Центральном ядерном полигоне Новой Земли, которые велись с 1954 года. Всего в реестре радиоактивных отходов России 24 тысячи пунктов.

За ядерными схронами присматривает российский Институт океанологии: туда периодически отправляют экспедиции по поиску новых радиоактивных отходов, проверяют, не произошла ли разгерметизация объектов, оценивают уровень опасности.

Если оболочка боеприпасов разрушится, то это приведет к серьезному ущербу экосистеме. «Потенциальная мина замедленного действия, подводный Чернобыль», – говорят о военном мусоре океанологи.

На Советский Союз и Россию приходится почти 50% морских ядерных отходов. Едва ли не самой большой потенциальной угрозой на дне Карского моря остается ядерный реактор подлодки К-27 по прозвищу «Нагасаки». После аварии в 68 году ее законсервировали, а в 81 году затопили возле полуострова Степового в Карском море.

Самая большая головная боль экологов, это передвижение захороненных ядерных объектов, дело в том, что течение смещает контейнеры, а морская соль разъедает и разгерметизирует их. Еще одна проблема, о которой не любят говорить – это несанкционированные захоронения, как ядерные, так и химические.

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