Минувшее лето в Европе стало самым тёплым с 1991 года

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7 сентября 2021, 18:49

Фото: Соцсети

Лето в Европе в этом году стало самым тёплым за последние 30 лет. Об этом сообщают «Метеовести» ссылаясь на ТАСС. Сегодня вышел отчет программы спутникового мониторинга Copernicus, в среднем температура воздуха с июня по август 2021 года оказалась почти на 1° выше, чем за летние периоды с 1991 года по 2020 год.

В отчете также указано, что 11 августа на Сицилии воздух прогрелся до +48,8°. В случае подтверждения данной отметки Всемирной метеорологической организацией (ВМО) эта температура станет самой высокой за всю историю метеонаблюдений в Европе. Кроме того, специалисты отметили, что раньше самыми тёплыми в Европе считались летние периоды в 2010 и 2018 годах: тогда средняя температура воздуха была всего на 0,1° ниже, чем в 2021 году.

В августе 2021 года воздух на планете прогрелся в среднем на 0,3° больше, чем за тот же период с 1991 года по 2020 год. Таким образом, минувший месяц вместе с августом 2017 года занял третье место в числе наиболее жарких последних месяцев лета за всю историю мировых метеонаблюдений.

При этом метеорологи подчеркнули, что в этом августе в разных частях Европы была разная температура воздуха. Так, в странах Средиземноморья она била рекорды, на востоке была просто выше среднего, а на севере, наоборот, ниже.

Рекорды температуры также в эти летние месяцы побила Калифорния, небывалая жара охватила её Тихоокеанский берег. В результате, моллюски, морские звезды, осьминоги и другие обитатели, практически сварились заживо в воде. Такой экологической катастрофы местные жители не помнят, более миллиона морских обитателей мелководья погибли.

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