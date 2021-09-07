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Принят в эксплуатацию первый российский спутник для мониторинга климата Арктики

, 10:54

Принят в эксплуатацию первый российский спутник для мониторинга климата Арктики
Фото: Соцсети

Летные испытания первого российского спутника «Арктика-М» для мониторинга климата арктического региона завершены, космический аппарат принят в эксплуатацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Роскосмос».

Аппарат рассчитан на семь лет эксплуатации. Он решает задачи оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе.

Также запускается программа мониторинга вечной мерзлоты, так как идет активное таяние. Огромное количество домов и производственных помещений были построены с учетом мерзлоты, а сейчас все эти конструкции очень уязвимы, так как лишаются опоры или перекашиваются.

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