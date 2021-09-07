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7 сентября 2021, 10:25

Фото: Соцсети

Согласно оценкам Европейской службы мониторинга атмосферы «Коперник» (CAMS), с начала июня из-за лесных пожаров в Сибири образовалось 800 мегатонн углекислого газа, в прошлом году этот показатель составлял 540 мегатонн. Об этом сообщает «Ресайкл».

Тем временем леса в Якутии продолжают гореть. По данным «Авиалесохраны», на 6 сентября зафиксировано 29 пожаров на площади более 220 тысяч гектар. По словам руководителя лесного отдела Greenpeace Алексея Ярошенко, тревожным фактом является то, что обычно пожары в заполярных и приполярных районах Сибири и Дальнего Востока уже полностью заканчиваются к этому времени года из-за затяжных дождей, а местами уже и снега: «Такие экстремальные и в недалеком прошлом еще практически невозможные ситуации происходят из-за нарастающих изменений климата, которые сильнее всего затрагивают как раз Арктику и районы с резко континентальным климатом. В результате изменения климата значительно увеличивается продолжительность пожароопасного сезона, а также количество и интенсивность засух и периодов аномального тепла».

В дальнейшем, ученые опасаются размораживания вирусов, дело в том, что на территории вечной мерзлоты огромное количество скотомогильников с сибирской язвой, которые снова могут ожить, да и просто древних вирусов, с которыми мы еще не сталкивались.

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