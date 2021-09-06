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В России будут по-новому рассчитывать ущерб от лесных пожаров

, 17:35

В России будут по-новому рассчитывать ущерб от лесных пожаров

В Минприроды разработали новую методику расчёта потерь от лесных пожаров. Чиновники намерены учитывать все компоненты: экономический, экологический и социальный вред, который был причинён регионам.

Действующий механизм компенсации был разработан несколько лет назад. Новые данные об ущербе необходимы для повышения качества управленческих решений в сфере охраны лесов.

Представитель «WWF» Константин Кобяков считает, что по новым правилам будет учитываться только сгоревшая древесина по минимальным ставкам. Но методика не учитывает вред, нанесённый животным, отмечает эксперт «Гринписа» Михаил Крейндлин. В законопроекте разделены понятия «вред» и «потери». В последний внесена цена восстановительных работ, затраты на ликвидацию возгораний, строительство новых зданий. Поэтому оценка «потерь» позволяет существенно снизить ущерб от пожаров в сравнении с причинённым «вредом». Эксперты надеются, что чиновники из Министерства природы объективно оценят причиняемый пожарами ущерб и не уменьшат размер финансирования национального проекта «Экология», а также других региональных программ.

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