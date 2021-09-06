Франция проведет в ближайшие месяцы саммит по защите Мирового океана

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6 сентября 2021, 17:01

Фото: Соцсети

Франция намерена провести в ближайшие месяцы встречу на высшем уровне, посвященную теме защиты океанов и морей. Об этом сообщил президент Эмманюэль Макрон, сообщается в ТАСС.

«Франция ведет работу по защите океанов и морей совместно с ООН и по ее мандату, действуя при этом совместно со всеми заинтересованными сторонами. И по инициативе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша она в ближайшие месяцы проведет саммит по защите океана. Он состоится в период конца этого - начала будущего года», - сказал Макрон.

По его словам, местом проведения может стать как Париж, так и какой-то другой город страны.

Экология морей и океанов ужасает, пластиковые острова размером с большой город плавают по океану. Появились новые виды водорослей, а их цветение становится ядовитым для обитателей морей. Ученые провели исследование, где выявили, что большинство пластика попадает в океан через реки. А сам пластик в основном – это отходы от еды на вынос.

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