Аргументы Недели Общество  → Природа 13+

Франция проведет в ближайшие месяцы саммит по защите Мирового океана

, 17:01

Франция проведет в ближайшие месяцы саммит по защите Мирового океана
Фото: Соцсети

Франция намерена провести в ближайшие месяцы встречу на высшем уровне, посвященную теме защиты океанов и морей. Об этом сообщил президент Эмманюэль Макрон, сообщается в ТАСС.

«Франция ведет работу по защите океанов и морей совместно с ООН и по ее мандату, действуя при этом совместно со всеми заинтересованными сторонами. И по инициативе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша она в ближайшие месяцы проведет саммит по защите океана. Он состоится в период конца этого - начала будущего года», - сказал Макрон.

По его словам, местом проведения может стать как Париж, так и какой-то другой город страны.

Экология морей и океанов ужасает, пластиковые острова размером с большой город плавают по океану. Появились новые виды водорослей, а их цветение становится ядовитым для обитателей морей. Ученые провели исследование, где выявили, что большинство пластика попадает в океан через реки. А сам пластик в основном – это отходы от еды на вынос.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ША

В мире

Депутат Рады Илья Кива сравнил ситуацию на Украине с «предсмертными судорогами»

Депутат Рады Илья Кива сравнил ситуацию на Украине с «предсмертными судорогами»

Депутат Верховной Рады Илья Кива сравнил ситуацию на Украине с «предсмертными судорогами». Соответствующее заявление парламентарий сделал некоторое время назад в разговоре с представителями СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Экономика

В мире

Общество

Политика

Экономика

Общество

Общество

Политика

Политика

Политика

Лавров заявил, что США по-прежнему считают возможным навязывать России внутреннюю повестку дня

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что встреча глав РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве не принесла кардинальных перемен в отношениях Москвы и Вашингтона. По словам российского дипломата, американская сторона по-прежнему полагает, что может навязывать Российской Федерации внутреннюю повестку дня, а также голословно обвиняет Москву в том, она вмешивается во внутренние дела Вашингтона, не предъявляя, однако никаких конкретных фактов.

Политика

Общество

В мире

В мире