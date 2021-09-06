4,5 тысячи жителей Конго заболели из-за утечки ядовитых отходов

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6 сентября 2021, 13:32

Фото: Соцсети

В Анголе произошла утечка ядовитых отходов с алмазного рудника, в результате чего заболели 4500 жителей соседней республики Конго. Еще 12 человек погибли. Об этом сообщает «Экологическая вахта».

«Утечка сделала приток реки Конго красного цвета и убила огромное количество рыбы, которую впоследствии употребляли люди», - сказала министр окружающей среды Ева Базайба.

Известно, что токсичные вещества попали в притоки рек Чикапа и Касаи. Впоследствии люди, живущие на берегах рек, страдали диареей и имели другие проблемы со здоровьем. Сейчас людям запрещено пить воду и есть рыбу из этих притоков.

В свою очередь руководство рудника ангольской компании Catoca признало вину в загрязнении реки и отметило, что прорыв дамбы будет оперативно устранен.

Судя по всему, отчисткой реки никто заниматься не будет, само как-нибудь отчиститься, тем временем рыба и животные продолжают отравляться и погибать, а загрязнение уходит и уплывает всё дальше по течению, что приведет к новым человеческим отравлениям и жертвам.

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