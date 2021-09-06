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Таяние мерзлоты приведет человечество к новым эпидемиям

, 12:55

Таяние мерзлоты приведет человечество к новым эпидемиям
Фото: Соцсети

Глобальное потепление может обернуться для человечества эпидемиями давно побеждённых заболеваний. Такую мысль на Восточном экономическом форуме высказал лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг. Он пояснил, что старые болезни могут «проснуться» в связи с таянием ледников, например, в Сибири. Об этом сообщает «НИА Экология».

«Из-за изменения климата вернутся вирусы, которые существовали в доисторическую эпоху или сотни тысяч лет назад. И сегодня нельзя предугадать, какой из них появится снова», — сказал Рае Квон Чунг.

Да, это действительно новая проблема, с которой столкнется человечество в ближайшее время. На севере огромное количество скотомогильников сибирской язвы, которые судя по тенденции в ближайшее время «разморозятся» и выйдут снова на поверхность.

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