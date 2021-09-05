Патрис Бержерон: В США от 6 до 10 млн человек пьют воду из свинцовых труб

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5 сентября 2021, 15:25

Фото: «Экологическая вахта»

Знаменитый хоккеист Патрис Бержерон об экологии в США: «От 6 до 10 млн человек пьют воду из свинцовых труб. Это чудовищно».

Форвард принял участие в обсуждении взаимосвязи хоккея и экологии в рамках круглого стола, организованного Белым домом и Агентством по охране окружающей среды. Об этом сообщает «Экологическая вахта».

Он заявил, что качество питьевой воды, которую употребляют несколько миллионов жителей США ужасно. П. Бержерон изъявил желание вместе с семьей внести свой вклад в поиск решений этой проблемы.

Свинец в воде – это скрытая опасность. А свинцовый водопровод приводит к заражению воды свинцом, а значит напрямую влияет на здоровье человека.

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